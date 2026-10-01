Γιαγιά με το ζόρι: O προκάτ ρόλος που μπορεί να εγκλωβίσει εκατομμύρια γυναίκες

«Εγώ δεν ήμουν για να μεγαλώνω εγγόνια», μού είχε πει κάποτε μια οικογενειακή φίλη. Τότε δεν είχα καν στο μυαλό μου την προοπτική απόκτησης παιδιού, και πάλι, όμως, μου είχε κάνει εντύπωση αυτού του είδους η δήλωση, πρώτον, διότι μεγάλωνε τρία εγγόνια και, δεύτερον, διότι δεν υπήρχε -νόμιζα- γυναίκα που να μην έχει πει στα παιδιά της τη φράση «κάνε μου ένα εγγόνι και θα σ’ το μεγαλώσω εγώ». Τι εννοούσε, τελικά; Η συζήτηση δεν έγινε ποτέ, διότι στην πορεία συνειδητοποίησα τι ήταν αυτό που συνέβαινε.Στο άμεσο κοινωνικό μου περιβάλλον δεν υπάρχουν πολλές οικογένειες με γιαγιάδες και παππούδες σε κοντινή απόσταση από τα εγγόνια τους, κι έτσι οι πιθανότητες τα συγκεκριμένα πρόσωπα να συμμετέχουν ενεργά στην ανατροφή τους είναι μειωμένες. Στην επαρχία όπου μεγάλωσα, ωστόσο, αυτό είναι ο κανόνας, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Οι παππούδες και γιαγιάδες, και κυρίως οι δεύτερες, αποτελούν βασικό πυλώνα ανατροφής των παιδιών από τη στιγμή που θα αφήσουν πίσω τους το μαιευτήριο μέχρι να μάθουν μόνα τους να τηγανίζουν αυγά ή να περάσουν σε κάποια σχολή εκτός της πόλης τους – αν και γνωρίζω περίπτωση (πριν από 40 χρόνια, αλλά και πάλι) όπου η γιαγιά συνόδευσε επί διετία την εγγονή και στο μέρος όπου σπούδαζε, για να μαγειρεύει και να κάνει δουλειές του σπιτιού.Δεν χρειάζεται να πάμε μακριά, ας σκεφτούμε τις δικές μας οικογένειες και το πόσο ενεργές ήταν οι γιαγιάδες σε όλη τη διάρκεια της βρεφικής, παιδικής, ακόμα και εφηβικής μας ηλικίας. Δεν έκαναν μόνο το περιστασιακό babysitting, ώστε οι γονείς μας να πάνε μια βόλτα, ούτε μέναμε μαζί τους μόνο για κάποιες μέρες το καλοκαίρι στο χωριό: σε πολλές περιπτώσεις είχαν αναλάβει σχεδόν όλα τα γονεϊκά καθήκοντα, εκτός από τη λήψη σημαντικών αποφάσεων όπως αν θα μάθουμε γαλλικά ή γερμανικά ως δεύτερη γλώσσα. Έκαναν τα πάντα. Μαγείρευαν, έπλεναν, άλλαζαν πάνες, κοίμιζαν, τακτοποιούσαν το σπίτι, πρόσεχαν να μην πάθουμε τίποτα κακό και παράλληλα έκαναν και όλες τις δικές τους δουλειές. Και κάποιο χόμπι να διέθεταν, θα είχαν φροντίσει να μπορεί να γίνει εντός σπιτιού και θα το έκαναν την ώρα που εμείς επιτέλους θα είχαμε αποκοιμηθεί, δηλαδή το «venting», το «ξέσπασμά» τους, πήγαινε παράλληλα με το δικό μας πρόγραμμα.