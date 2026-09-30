Λίντσεϊ Κλάνσι: Αναπάντεχο αίτημα από τους δικηγόρους της κατηγορούμενης για τη δολοφονία των τριών παιδιών της
MARIE CLAIRE

Λίντσεϊ Κλάνσι: Αναπάντεχο αίτημα από τους δικηγόρους της κατηγορούμενης για τη δολοφονία των τριών παιδιών της

Αφού η δίκη της κατέληξε σε κακοδικία, ζητούν την αθώωσή της

Λίντσεϊ Κλάνσι: Αναπάντεχο αίτημα από τους δικηγόρους της κατηγορούμενης για τη δολοφονία των τριών παιδιών της
Η Lindsay Clancy, που κατηγορείται για τη δολοφονία των τριών παιδιών της, της 5χρονης Cora, του 3χρονου Dawson και του οκτώ μηνών Callan, το 2023, επέστρεψε στο δικαστήριο. Η ομάδα υπεράσπισής της ακολούθησε νέα νομική γραμμή: ζήτησε από τον ανώτατο δικαστή στο Πλίμουθ της Μασαχουσέτης, William F Sullivan, να μην κριθεί ένοχη.

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