Λίντσεϊ Κλάνσι: Αναπάντεχο αίτημα από τους δικηγόρους της κατηγορούμενης για τη δολοφονία των τριών παιδιών της

Η Lindsay Clancy, που κατηγορείται για τη δολοφονία των τριών παιδιών της, της 5χρονης Cora, του 3χρονου Dawson και του οκτώ μηνών Callan, το 2023, επέστρεψε στο δικαστήριο. Η ομάδα υπεράσπισής της ακολούθησε νέα νομική γραμμή: ζήτησε από τον ανώτατο δικαστή στο Πλίμουθ της Μασαχουσέτης, William F Sullivan, να μην κριθεί ένοχη.