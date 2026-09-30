Η Ολυμπία Ντε Γκρες σε μία ακόμη κομψή εμφάνιση
Η Ολυμπία Ντε Γκρες σε μία ακόμη κομψή εμφάνιση
Με χαλαρή διάθεση, η Ολυμπία συνδύασε ένα από τα πιο διαχρονικά αξεσουάρ της γκαρνταρόμπας με τη σύγχρονη αισθητική της.
Η Ολυμπία Ντε Γκρες γνωρίζει καλά πώς να δημιουργεί εμφανίσεις που τραβούν την προσοχή χωρίς να κραυγάζουν «υπερπροσπάθεια». Με προσωπικό στυλ που κινείται ανάμεσα στο κλασικό και το σύγχρονο, και μια έμφυτη αγάπη για τη μόδα, έχει καταφέρει να απασχολεί με τις εμφανίσεις της.
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