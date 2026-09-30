Η Ολυμπία Ντε Γκρες σε μία ακόμη κομψή εμφάνιση
MARIE CLAIRE

Η Ολυμπία Ντε Γκρες σε μία ακόμη κομψή εμφάνιση

Με χαλαρή διάθεση, η Ολυμπία συνδύασε ένα από τα πιο διαχρονικά αξεσουάρ της γκαρνταρόμπας με τη σύγχρονη αισθητική της.

Η Ολυμπία Ντε Γκρες σε μία ακόμη κομψή εμφάνιση
Η Ολυμπία Ντε Γκρες γνωρίζει καλά πώς να δημιουργεί εμφανίσεις που τραβούν την προσοχή χωρίς να κραυγάζουν «υπερπροσπάθεια». Με προσωπικό στυλ που κινείται ανάμεσα στο κλασικό και το σύγχρονο, και μια έμφυτη αγάπη για τη μόδα, έχει καταφέρει να απασχολεί με τις εμφανίσεις της.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης