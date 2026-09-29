Όταν κατεβήκαμε από τα ψηλοτάκουνα

Από τα πολλά πράγματα που πίστευα μικρή και δεν επαληθεύτηκαν, ένα σχεδόν δεδομένο για τον τότε εαυτό μου είναι πως στο γραφείο θα φοράω τακούνια. Αλλά και στις εξόδους. Γενικώς, οι περισσότερες εμφανίσεις, με εξαίρεση τις αθλοπαιδιές και την παραλία, έμοιαζαν να περιλαμβάνουν αν όχι ψηλοτάκουνα, τουλάχιστον πλατφόρμες. Και δεν έφταιγαν μόνο οι σειρές και οι ταινίες. Ναι, τα σύνολα του Gossip Girl δεν μοιάζουν πλέον τόσο άνετα για κάθε μέρα, αλλά και οι γυναίκες γύρω μου δεν έμοιαζαν να θεωρούν υπέρβαση το να ψηλώσουν λίγο μέσα από τα παπούτσια τους. Μεγάλες κυρίες εξακολουθούν να επιλέγουν παπούτσια, με χαμηλότερο τακούνι από ότι παλιά, αλλά τακούνι, τιμώντας καθημερινά τον εαυτό τους και δίνοντας βάση στην εμφάνισή τους. Κι όμως, για μένα, αυτά τα παπούτσια φυλάσσονται για τις γιορτές των Χριστουγέννων και μερικές ακόμα εξαιρέσεις. Οι συνάδελφοι, οι συνομήλικες και οι φίλες μάλλον συμφωνούν. Δεν έχουμε συζητήσει αν όλες απλώς ταλαιπωρούμαστε ή αν έχουμε πιο ωραίες φλατ επιλογές, πάντως τα ψηλά ζευγάρια μένουν στην ντουλάπα περισσότερο καιρό από ότι βγαίνουν.