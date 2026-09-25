51χρονη υποβλήθηκε σε μαστεκτομή χωρίς να είναι απαραίτητο
MARIE CLAIRE

51χρονη υποβλήθηκε σε μαστεκτομή χωρίς να είναι απαραίτητο

«Ήμουν απλώς σε κατάσταση σοκ και μετά ξέσπασα σε κλάματα στο τηλέφωνο» είπε η 51χρονη στο BBC, που είναι μόνο μία από τις είκοσι γυναίκες που διαγνώστηκαν με καρκίνο, αλλά θα μπορούσαν να είχαν σώσει τον μαστό τους

51χρονη υποβλήθηκε σε μαστεκτομή χωρίς να είναι απαραίτητο
Η Denise Howarth είναι μία από τις πολλές γυναίκες που ενημερώθηκαν από το βρετανικό σύστημα υγείας ότι ο μαστός τους αφαιρέθηκε χωρίς να είναι απαραίτητο. «Ήμουν απλώς σε κατάσταση σοκ και μετά ξέσπασα σε κλάματα στο τηλέφωνο», λέει η 51χρονη σε ένα πρόσφατο ρεπορτάζ του BBC.

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