51χρονη υποβλήθηκε σε μαστεκτομή χωρίς να είναι απαραίτητο

Η Denise Howarth είναι μία από τις πολλές γυναίκες που ενημερώθηκαν από το βρετανικό σύστημα υγείας ότι ο μαστός τους αφαιρέθηκε χωρίς να είναι απαραίτητο. «Ήμουν απλώς σε κατάσταση σοκ και μετά ξέσπασα σε κλάματα στο τηλέφωνο», λέει η 51χρονη σε ένα πρόσφατο ρεπορτάζ του BBC.