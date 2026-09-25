51χρονη υποβλήθηκε σε μαστεκτομή χωρίς να είναι απαραίτητο
51χρονη υποβλήθηκε σε μαστεκτομή χωρίς να είναι απαραίτητο
«Ήμουν απλώς σε κατάσταση σοκ και μετά ξέσπασα σε κλάματα στο τηλέφωνο» είπε η 51χρονη στο BBC, που είναι μόνο μία από τις είκοσι γυναίκες που διαγνώστηκαν με καρκίνο, αλλά θα μπορούσαν να είχαν σώσει τον μαστό τους
Η Denise Howarth είναι μία από τις πολλές γυναίκες που ενημερώθηκαν από το βρετανικό σύστημα υγείας ότι ο μαστός τους αφαιρέθηκε χωρίς να είναι απαραίτητο. «Ήμουν απλώς σε κατάσταση σοκ και μετά ξέσπασα σε κλάματα στο τηλέφωνο», λέει η 51χρονη σε ένα πρόσφατο ρεπορτάζ του BBC.
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