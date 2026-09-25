Funnel-neck coat: Το νέο αγαπημένο πανωφόρι της μόδας
MARIE CLAIRE

Funnel-neck coat: Το νέο αγαπημένο πανωφόρι της μόδας

H μεγάλη τάση της σεζόν που θα βλέπουμε συνεχώς.

Funnel-neck coat: Το νέο αγαπημένο πανωφόρι της μόδας
Καθώς μπαίνουμε στο φθινόπωρο του 2026, ένα συγκεκριμένο πανωφόρι ξεχωρίζει ήδη ως μία από τις πιο δυνατές τάσεις της νέας σεζόν. Τα funnel-neck coats και τζάκετ, με τον χαρακτηριστικό ψηλό γιακά που αγκαλιάζει τον λαιμό και φτάνει μέχρι το πρόσωπο, επιστρέφουν ακόμη πιο δυναμικά στις συλλογές. Με φερμουάρ, κουμπιά ή και τα δύο, αντικαθιστούν τα κλασικά πέτα με μια πιο καθαρή, γλυπτική γραμμή και δίνουν ακόμη και στο πιο απλό πανωφόρι σύγχρονο χαρακτήρα.

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