Funnel-neck coat: Το νέο αγαπημένο πανωφόρι της μόδας
Funnel-neck coat: Το νέο αγαπημένο πανωφόρι της μόδας
H μεγάλη τάση της σεζόν που θα βλέπουμε συνεχώς.
H μεγάλη τάση της σεζόν που θα βλέπουμε συνεχώς.
Καθώς μπαίνουμε στο φθινόπωρο του 2026, ένα συγκεκριμένο πανωφόρι ξεχωρίζει ήδη ως μία από τις πιο δυνατές τάσεις της νέας σεζόν. Τα funnel-neck coats και τζάκετ, με τον χαρακτηριστικό ψηλό γιακά που αγκαλιάζει τον λαιμό και φτάνει μέχρι το πρόσωπο, επιστρέφουν ακόμη πιο δυναμικά στις συλλογές. Με φερμουάρ, κουμπιά ή και τα δύο, αντικαθιστούν τα κλασικά πέτα με μια πιο καθαρή, γλυπτική γραμμή και δίνουν ακόμη και στο πιο απλό πανωφόρι σύγχρονο χαρακτήρα.
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