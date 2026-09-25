Το ξανθό της νέας σεζόν είναι πιο ζεστό, φυσικό και γεμάτο βάθος
MARIE CLAIRE

Το ξανθό της νέας σεζόν είναι πιο ζεστό, φυσικό και γεμάτο βάθος

Το πλατινέ κάνει ένα μικρό διάλειμμα τη φετινή χρονιά.

Το ξανθό της νέας σεζόν είναι πιο ζεστό, φυσικό και γεμάτο βάθος
Αν και τα περασμένα χρόνια, οι τάσεις ήθελαν τα ξανθά μαλλιά να είναι κατά βάση ψυχρά, φωτεινά και πολύ ανοιχτά σε απόχρωση, η νέα σεζόν έρχεται να μας αλλάξει γνώμη. Το φετινό φθινόπωρο το πλατινέ κάνει ένα μικρό διάλειμμα και τη θέση του ως το απόλυτο trend παίρνει ένα πιο ζεστό, φυσικό και γεμάτο βάθος ξανθό, που παίζει με χρυσούς, καραμελένιους, μελί και μπεζ τόνους. Το αποτέλεσμα; Πιο υγιή και πλούσια μαλλιά, περισσότερη λάμψη και ένα χρώμα που δείχνει πολύ πιο effortless και δένει πιο αρμονικά με τις μεσογειακές επιδερμίδες.
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