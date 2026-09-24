Η Τάμτα έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου
Η Τάμτα έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου
Συμμετέχοντας στο show της Natasha Zinko.
Συμμετέχοντας στο show της Natasha Zinko.
Σε ένα show γεμάτο performance, ανατροπές και αντισυμβατικούς χαρακτήρες, η Tάμτα αποτέλεσε μέρος του ιδιαίτερου κόσμου της Natasha Zinko, στην πρώτη της εμπειρία περπατώντας σε πασαρέλα μόδας. Μάλιστα, η εμφάνισή της τράβηξε τα βλέμματα, με το βρετανικό μέσο DAZED να μοιράζεται την εμπειρία της.
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