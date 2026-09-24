Η Τάμτα έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου
MARIE CLAIRE

Η Τάμτα έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου

Συμμετέχοντας στο show της Natasha Zinko.

Η Τάμτα έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου
Σε ένα show γεμάτο performance, ανατροπές και αντισυμβατικούς χαρακτήρες, η Tάμτα αποτέλεσε μέρος του ιδιαίτερου κόσμου της Natasha Zinko, στην πρώτη της εμπειρία περπατώντας σε πασαρέλα μόδας. Μάλιστα, η εμφάνισή της τράβηξε τα βλέμματα, με το βρετανικό μέσο DAZED να μοιράζεται την εμπειρία της.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης