Η Τάμτα έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου

Σε ένα show γεμάτο performance, ανατροπές και αντισυμβατικούς χαρακτήρες, η Tάμτα αποτέλεσε μέρος του ιδιαίτερου κόσμου της Natasha Zinko, στην πρώτη της εμπειρία περπατώντας σε πασαρέλα μόδας. Μάλιστα, η εμφάνισή της τράβηξε τα βλέμματα, με το βρετανικό μέσο DAZED να μοιράζεται την εμπειρία της.