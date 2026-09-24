Λιγότερα παιδιά - Λιγότερα σχολεία: Ποιοι θα γεμίζουν τα θρανία του μέλλοντος;

Η επιστροφή στα θρανία φέτος έχει βαριά σκιά. Δεν ξέρω πώς να το πω για να μην ακουστώ δραματική, αλλά τα σχολεία ερημώνουν. Στην Ελλάδα γεννιούνται όλο και λιγότερα παιδιά και σε λίγο δεν θα υπάρχουν μαθητές για να διδάξουν οι δάσκαλοι. Κάνουμε καβγάδες για το σύστημα της παιδείας, για τους διορισμούς, για τις Πανελλήνιες, για την παραπαιδεία και δεν συνειδητοποιούμε ότι όλο το οικοδόμημα θα καταρρεύσει από μόνο του, αφού σε λίγο δεν θα έχει αντικείμενο. Φέτος, περίπου 76.000 παιδιά θα πάνε στην Α’ Δημοτικού, που σημαίνει 30% λιγότερα σε σχέση με δέκα και είκοσι χρόνια πριν. Για το σχολικό έτος 2026-2027 το υπουργείο Παιδείας αποφάσισε την κατάργηση 75 δημοτικών και νηπιαγωγείων, τη συγχώνευση 82 και την υποβάθμιση (σε αριθμό τάξεων) 146.Η υπογεννητικότητα είναι το σοβαρότερο πρόβλημα του δυτικού πολιτισμού και πολύ ψύχραιμα και οργανωμένα στοχοποιούνται οι γυναίκες. Φταίνε εκείνες γιατί σπουδάζουν, γιατί δουλεύουν, γιατί είναι οικονομικά ανεξάρτητες, γιατί δεν μαγειρεύουν, γιατί έχουν δικαίωμα στη διακοπή κύησης, γιατί κάνουν ένα παιδί αντί για τρία ή, ακόμη χειρότερα, κανένα. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζέι Ντι Βανς αποκάλεσε τις πολιτικούς όπως την Κάμαλα Χάρις «childless cat ladies», που είναι δυστυχισμένες εξαιτίας «των επιλογών τους». Στο ελληνικό Κοινοβούλιο ακούσαμε τη φράση «πήγαινε κάνε κανένα παιδί» ως προσβολή προς αρχηγό κόμματος που είναι γυναίκα και άτεκνη. Στην Πολωνία, όπου απαγορεύεται η έκτρωση, ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ έχει δηλώσει ότι οι γυναίκες αποφεύγουν τη γονεϊκότητα όχι τόσο λόγω στέγης ή οικονομικών δυσκολιών, αλλά επειδή «δεν τους αρέσει αυτός ο τρόπος ζωής, οι υποχρεώσεις, οι ευθύνες».