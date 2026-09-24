Street style: Οι ωραιότερες εμφανίσεις από την Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου
Street style: Οι ωραιότερες εμφανίσεις από την Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου
Τα καλύτερα στιγμιότυπα που εντοπίσαμε μέχρι στιγμής.
Τα καλύτερα στιγμιότυπα που εντοπίσαμε μέχρι στιγμής.
Ο μήνας της μόδας κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα και το fashion crowd έχει ήδη μεταφερθεί στο Μιλάνο, όπου οι επιδείξεις για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 βρίσκονται σε εξέλιξη. Και, όπως πάντα, η ιταλική πρωτεύουσα της μόδας έχει ήδη δώσει αρκετές αφορμές για συζήτηση τόσο εντός όσο και εκτός πασαρέλας.
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