Οι πολλές φούστες της Miuccia Prada

Στο πιο πρόσφατο show της Prada, δεν υπήρχε ούτε ένα look (από τα 63) χωρίς φούστα. Μπορεί κάποιοι να θεωρήσουν πως αυτό μας προτείνει την τάση για τη φετινή σεζόν, για την Miuccia Prada όμως είναι σχεδόν το αυταπόδεικτο.Σε μια βιομηχανία όπου συχνά οι σχεδιαστές παρουσιάζουν φαντασμαγορικές δημιουργίες ενώ οι ίδιοι εμφανίζονται ντυμένοι με τον πιο απλό και καθημερινό τρόπο, η Miuccia Prada αποτελεί εξαίρεση. Δεν υπαγορεύει μόδα μόνο μέσα από την εταιρεία της, αλλά αποτελεί και παράδειγμα σαφούς προσωπικού στυλ. Αν ανά τα χρόνια έχει μια στολή, αυτή έχει ως βάση της τη φούστα.