Τα ρετρό sneakers που θα συμπληρώσουν κάθε φθινοπωρινή μας εμφάνιση
Τα ρετρό sneakers που θα συμπληρώσουν κάθε φθινοπωρινή μας εμφάνιση
Mερικά από τα αγαπημένα μας ζευγάρια για τη σεζόν.
Mερικά από τα αγαπημένα μας ζευγάρια για τη σεζόν.
Αν υπάρχει ένα στυλ παπουτσιού που επιβεβαιώνει ότι η μόδα αγαπά τις επιστροφές, αυτό είναι το sneaker. Αυτή τη σεζόν, όμως, το βλέμμα στρέφεται ξεκάθαρα προς τα πίσω. Από τους δρόμους του Παρισιού, του Μιλάνου, του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης, τα retro sneakers αναδεικνύονται σε ένα από τα πιο διαχρονικά trends, αποδεικνύοντας ότι η νοσταλγία εξακολουθεί να αποτελεί δύναμη στη μόδα.
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