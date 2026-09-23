Τα ρετρό sneakers που θα συμπληρώσουν κάθε φθινοπωρινή μας εμφάνιση
MARIE CLAIRE

Τα ρετρό sneakers που θα συμπληρώσουν κάθε φθινοπωρινή μας εμφάνιση

Mερικά από τα αγαπημένα μας ζευγάρια για τη σεζόν.

Τα ρετρό sneakers που θα συμπληρώσουν κάθε φθινοπωρινή μας εμφάνιση
Αν υπάρχει ένα στυλ παπουτσιού που επιβεβαιώνει ότι η μόδα αγαπά τις επιστροφές, αυτό είναι το sneaker. Αυτή τη σεζόν, όμως, το βλέμμα στρέφεται ξεκάθαρα προς τα πίσω. Από τους δρόμους του Παρισιού, του Μιλάνου, του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης, τα retro sneakers αναδεικνύονται σε ένα από τα πιο διαχρονικά trends, αποδεικνύοντας ότι η νοσταλγία εξακολουθεί να αποτελεί δύναμη στη μόδα.

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