Η 6χρονη που έσπασε δύο φορές το παγκόσμιο ρεκόρ στον κύβο του Rubik μέσα σε τρεις ημέρες - Βίντεο
Η 6χρονη που έσπασε δύο φορές το παγκόσμιο ρεκόρ στον κύβο του Rubik μέσα σε τρεις ημέρες - Βίντεο
H Lian Yunzhi από την Κίνα λύνει τον κύβο σε μόλις 4,27 δευτερόλεπτα.
Η Lian Yunzhi, γνωστή με το παρατσούκλι Zhizhi, είναι μόλις έξι ετών και ήδη έχει καταφέρει να γράψει το όνομά της στην ιστορία του κύβου του Rubik. Η μικρή από το Τσενγκντού της Κίνας έσπασε δύο φορές μέσα σε τρεις ημέρες το παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών στον κλασικό κύβο του Rubik, με μέσο χρόνο επίλυσης 4,52 και 4,27 δευτερόλεπτα.
Οι δύο επιδόσεις σημειώθηκαν από τις 12 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2026, σε δύο επίσημους διαγωνισμούς της World Cube Association (WCA), του οργανισμού που διοργανώνει και καταγράφει τις διεθνείς επιδόσεις στο άθλημα της επίλυσης κύβων.
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Οι δύο επιδόσεις σημειώθηκαν από τις 12 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2026, σε δύο επίσημους διαγωνισμούς της World Cube Association (WCA), του οργανισμού που διοργανώνει και καταγράφει τις διεθνείς επιδόσεις στο άθλημα της επίλυσης κύβων.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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