Η χαρισματική, πολυβραβευμένη δημιουργός ελληνικής καταγωγής που έχει συνεργαστεί με τους Γουές Άντερσον, Στέλαν Σκάρσγκαρντ

Στην πανδημία και την καραντίνα, που τη βρήκαν στο Λονδίνο, όταν «τόσο πολλά πράγματα μεταφέρθηκαν στο διαδίκτυο», η Anna Mantzaris παρατήρησε ότι «γίναμε πιο εμμονικοί με την αυτοεικόνα μας, καθώς βλέπαμε όλη μέρα τον εαυτό μας στην οθόνη, σε zoom calls. Ταυτόχρονα, απομακρυνθήκαμε από τους άλλους». Τότε άρχισε να αναπτύσσεται στο μυαλό της μια ιδέα που κυοφορούσε για πολύ καιρό: της νέας της animation ταινίας μικρού μήκους «Please».«Ανέκαθεν με ενδιέφεραν τα συναισθήματα που όλοι μοιραζόμαστε αλλά προσπαθούμε να μη δείχνουμε. Όπως, το να νιώθουμε ότι έχουμε ανάγκη τον άλλο ή ότι θέλουμε απελπισμένα να μας συμπαθούν» προσθέτει η ελληνικής καταγωγής δημιουργός με έδρα τη Σουηδία. «Όλοι προσπαθούμε να δείχνουμε άνετοι, αλλά κάποιες φορές έχουμε αυτά τα ευάλωτα συναισθήματα. Ήθελα οι χαρακτήρες της ταινίας να βγουν εκτός εαυτού: αν δεν τολμάμε να το κάνουμε εμείς, να το κάνουν εκείνοι για εμάς. Να προσπαθήσουν να βγουν από αυτή τη φούσκα, να απλώσουν το χέρι τους και να δείξουν τη λαχτάρα τους, αν και με έναν όχι τόσο τέλειο τρόπο».