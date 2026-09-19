Εβδομαδιαίες προβλέψεις: Τι φέρνει η εβδομάδα 21-27 Σεπτεμβρίου για κάθε ζώδιο

Η εβδομάδα από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου έχει έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα, αλλά φαίνεται να οδηγεί σταδιακά σε περισσότερη ξεκάθαρη εικόνα και στην αίσθηση ότι αφήνουμε πίσω μας όσα μας κρατούσαν στάσιμους: