Εβδομαδιαίες προβλέψεις: Τι φέρνει η εβδομάδα 21-27 Σεπτεμβρίου για κάθε ζώδιο
MARIE CLAIRE

Εβδομαδιαίες προβλέψεις: Τι φέρνει η εβδομάδα 21-27 Σεπτεμβρίου για κάθε ζώδιο

Μια συναισθηματικά έντονη εβδομάδα ξεκινά, όμως η Πανσέληνος στον Κριό φέρνει κλείσιμο κύκλων και ανοίγει τον δρόμο για νέα ξεκινήματα.

Εβδομαδιαίες προβλέψεις: Τι φέρνει η εβδομάδα 21-27 Σεπτεμβρίου για κάθε ζώδιο
Η εβδομάδα από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου έχει έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα, αλλά φαίνεται να οδηγεί σταδιακά σε περισσότερη ξεκάθαρη εικόνα και στην αίσθηση ότι αφήνουμε πίσω μας όσα μας κρατούσαν στάσιμους:

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