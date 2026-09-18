Έκανε 11 χρόνια χημειοθεραπεία για καρκίνο που δεν είχε

ΗBecky Jones ήταν μόλις 21 ετών όταν ενημερώθηκε ότι είχε όγκο στον εγκέφαλο σε τελικό στάδιο και ότι της απέμεναν λίγοι μήνες ζωής. Είχε γνωρίσει πρόσφατα τον σύντροφό της και ονειρευόταν μια καριέρα στην αστυνομία. Ξαφνικά, όμως, όλα άλλαξαν. Η διάγνωση, που έγινε από έμπειρο ογκολόγο, οδήγησε σε 11 χρόνια χημειοθεραπείας, μια περίοδος που επηρέασε σημαντικά τη ζωή της. Είχε συχνά ναυτίες, δεν μπορούσε να συμμετέχει σε οικογενειακές εκδηλώσεις, η επαγγελματική της πορεία περιορίστηκε και ζούσε διαρκώς με τον φόβο για την υγεία της.Πριν από λίγα χρόνια έμαθε πως δεν είχε ποτέ καρκίνο. Έπασχε από μια φλεγμονώδη πάθηση του εγκεφάλου, η οποία θα μπορούσε να είχε αντιμετωπιστεί με κορτικοστεροειδή.Πλεόν, στα 34 της είναι μητέρα δύο παιδιών και μία από περισσότερους από 40 ασθενείς που έχουν προσφύγει νομικά κατά του NHS Trust (οργανισμός μέσα στο βρετανικό σύστημα υγείας που προσφέρει περίθαλψη σε πιο δύσκολα περιστατικά), των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων του Κόβεντρι και του Γουόργουικσαϊρ (UHCW), καταγγέλλοντας παρατεταμένες ή περιττές θεραπείες για καρκίνο.