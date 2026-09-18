Ηρώ Σαΐα: «Είναι πολύ συγκινητικό το να ερμηνεύω ένα ρεφρέν που έχει γράψει μουσικά ο γιος μου»

Σε έναν κόσμο που μοιάζει να διχάζεται όλο και πιο βαθιά, η μουσική επιμένει να αναζητά νέους τρόπους συνομιλίας και συνύπαρξης ανάμεσα σε διαφορετικά είδη, γενιές, αναφορές. Τα στεγανά καταρρέουν, αποκαλύπτοντας τη δημιουργική δύναμη που έχει το πάντρεμα ανάμεσα στο ηλεκτρονικό και το λαϊκό, το παλιό και το καινούριο, το οικείο και το απρόσμενο, αλλά και ανάμεσα σε διαφορετικές μορφές τέχνης.Σε αυτό το πνεύμα κινείται και η Ηρώ Σαΐα, που στην πρόσκληση τους με τον Σταύρο Ξαρχάκο να τους ακολουθήσουμε στην κοινή καλλιτεχνική διαδρομή τους βρίσκουν εντυπωσιακή ανταπόκριση: Μετά τη sold out συναυλία «Ταξίδι στο Φως Σε Σύμπαν Λαϊκό» της 5ης Σεπτεμβρίου, ακολουθεί μία ακόμα, «Ταξίδι στο Φως Σε Σύμπαν Ερωτικό», στις 30 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.