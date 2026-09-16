Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης: Όλες οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν
Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης: Όλες οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν
Τα καλύτερα στιγμιότυπα που εντοπίσαμε στις πασαρέλες της σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027.
Τα καλύτερα στιγμιότυπα που εντοπίσαμε στις πασαρέλες της σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027.
ΗΕβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης ολοκληρώθηκε, σηματοδοτώντας και επίσημα την έναρξη του fashion month για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027. Για ακόμη μία φορά, η πόλη έδωσε τον πρώτο παλμό της νέας σεζόν, παρουσιάζοντας συλλογές, τάσεις και δημιουργικές προτάσεις που ήδη έχουν αρχίσει να διαμορφώνουν τη συζήτηση γύρω από το μέλλον της μόδας.
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