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Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης: Όλες οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν
MARIE CLAIRE

Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης: Όλες οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν

Τα καλύτερα στιγμιότυπα που εντοπίσαμε στις πασαρέλες της σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027.

Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης: Όλες οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν
ΗΕβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης ολοκληρώθηκε, σηματοδοτώντας και επίσημα την έναρξη του fashion month για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027. Για ακόμη μία φορά, η πόλη έδωσε τον πρώτο παλμό της νέας σεζόν, παρουσιάζοντας συλλογές, τάσεις και δημιουργικές προτάσεις που ήδη έχουν αρχίσει να διαμορφώνουν τη συζήτηση γύρω από το μέλλον της μόδας.

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