Sally Field: Κέρδισε βραβείο Emmy για το «Remarkably Bright Creatures» και γιορτάζει περισσότερα από 60 χρόνια καριέρας

Η Sally Field πρόσθεσε ακόμη μία σημαντική διάκριση στη μακρά καριέρα της, καθώς απέσπασε Emmy στην τελετή απονομής των βραβείων για το 2026.Η πρωταγωνίστρια του «Remarkably Bright Creatures» κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού σε Μίνι Σειρά, Ανθολογία ή Τηλεταινία τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Κατά την παραλαβή του βραβείου της, έκανε μια συγκινητική αναδρομή στα περισσότερα από 60 χρόνια της καριέρας της, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της που αποτελεί μέλος της καλλιτεχνικής και ψυχαγωγικής κοινότητας.«Πρέπει να μιλήσω πολύ, πολύ γρήγορα», ξεκίνησε, προτού αναφερθεί στο «Remarkably Bright Creatures», χαρακτηρίζοντάς το «ένα υπέροχο μυθιστόρημα της Shelby Van Pelt» και επισημαίνοντας πως «η ιστορία μιας ηλικιωμένης γυναίκας, ενός νεαρού άνδρα και ενός χταποδιού δεν εμφανίζεται και τόσο συχνά».Στη συνέχεια, ευχαρίστησε όλους όσοι εργάστηκαν για τη μεταφορά του βιβλίου στη μικρή οθόνη, μεταξύ άλλων τη σκηνοθέτρια Olivia Newman, αλλά και τους καλλιτέχνες που έδωσαν ζωή στον Marcellus, το γιγάντιο χταπόδι του Ειρηνικού. «Θεέ μου, αυτό το ταλέντο που έδωσε ζωή στον Marcellus, αυτό το γιγάντιο χταπόδι του Ειρηνικού. Απίστευτο», είπε, αναφερόμενη στη συνέχεια στον Alfred Molina, ο οποίος δανείζει τη φωνή του στον χαρακτήρα, καθώς και στην διευθύντρια φωτογραφίας Ashley Connor, «η οποία έκανε τον Βορειοδυτικό Ειρηνικό έναν ακόμη χαρακτήρα της ιστορίας». Έκανε επίσης ειδική αναφορά στον συμπρωταγωνιστή της, Lewis Pullman, ο οποίος υποδύεται τον Cameron. «Δεν θα βρισκόμουν εδώ χωρίς το μαγικό ταλέντο του Lewis Pullman, ο οποίος στεκόταν δίπλα μου όλο αυτό το διάστημα».