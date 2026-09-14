«Furious»: Η must-watch σειρά για μια σύγχρονη Ερινύα που κυνηγά τους Epstein αυτού του κόσμου
MARIE CLAIRE

«Furious»: Η must-watch σειρά για μια σύγχρονη Ερινύα που κυνηγά τους Epstein αυτού του κόσμου

Εκεί όπου η δικαιοσύνη απουσιάζει, ανεβαίνει στο θρόνο της η αυτοδικία.

«Furious»: Η must-watch σειρά για μια σύγχρονη Ερινύα που κυνηγά τους Epstein αυτού του κόσμου
H Alice εργάζεται στο FBI. Δεν θα έλεγε κανείς ότι είναι πράκτορας με την πλήρη έννοια του όρου, τουλάχιστον όχι ακόμα. Κάνει μια δουλειά γραφείου σε ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον και φαίνεται πως πλήττει, μέχρι τη στιγμή που θα μάθει για τη δολοφονία ενός σημαντικού προσώπου, την εξιχνίαση της οποίας έχουν αναλάβει παλιοί της συνάδελφοι σε ένα από τα Τμήματα Ανθρωποκτονιών της Νέας Υόρκης. Οι περιστάσεις θα τα φέρουν έτσι ώστε η Alice να ενταχθεί στην μικτή ομάδα FBI και νεοϋορκέζικης αστυνομίας, που θα προσπαθήσει να βρει ποιο είναι το πρόσωπο πίσω από τη δολοφονία – η οποία βέβαια θα έχει και συνέχεια.
Διαβάστε περισσότερα για τη σειρά Furious στο marieclaire.gr
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