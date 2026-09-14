Το Λονδίνο γίνεται πιο ασφαλές για τις γυναίκες: Το πρόγραμμα που ρωτά τις ίδιες για να τις προστατεύσει
Το Λονδίνο γίνεται πιο ασφαλές για τις γυναίκες: Το πρόγραμμα που ρωτά τις ίδιες για να τις προστατεύσει
Οι απόψεις γυναικών και κοριτσιών θα βρεθούν στο επίκεντρο ενός νέου σχεδίου για τη βελτίωση της ασφάλειας στους δημόσιους χώρους του Λονδίνου, με στόχο την αντιμετώπιση της βίας και της έμφυλης μισογυνιστικής κουλτούρας.
Στο πλαίσιο του «πρώτου στο είδος του» νέου χρηματοδοτικού προγράμματος του δημάρχου του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, ομάδες από τις τοπικές κοινότητες θα καταγράψουν τις απόψεις γυναικών και κοριτσιών, ενώ παράλληλα θα αξιολογήσουν τους δημόσιους χώρους της πόλης, αναζητώντας τρόπους ώστε αυτοί να γίνουν ασφαλέστεροι.
Μεταξύ των προτάσεων που αναμένεται να προκύψουν είναι η ενίσχυση της παρουσίας καμερών ασφαλείας (CCTV), αλλά και η βελτίωση του φωτισμού σε δρόμους, πλατείες και άλλους δημόσιους χώρους.
Οι τοπικές αρχές του Λονδίνου θα μπορούν να διεκδικήσουν μέρος των 15,6 εκατομμυρίων λιρών που διατίθενται μέσω του νέου προγράμματος, το οποίο εντάσσεται σε μια ευρύτερη επένδυση άνω των 37 εκατομμυρίων λιρών για την ασφάλεια των γυναικών και των κοριτσιών.
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Μεταξύ των προτάσεων που αναμένεται να προκύψουν είναι η ενίσχυση της παρουσίας καμερών ασφαλείας (CCTV), αλλά και η βελτίωση του φωτισμού σε δρόμους, πλατείες και άλλους δημόσιους χώρους.
Οι τοπικές αρχές του Λονδίνου θα μπορούν να διεκδικήσουν μέρος των 15,6 εκατομμυρίων λιρών που διατίθενται μέσω του νέου προγράμματος, το οποίο εντάσσεται σε μια ευρύτερη επένδυση άνω των 37 εκατομμυρίων λιρών για την ασφάλεια των γυναικών και των κοριτσιών.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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