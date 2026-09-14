Μόλις επέστρεψα από τη Σαρδηνία: Τι φοράνε τα it girls στο νησί που το καλοκαίρι δεν τελειώνει ποτέ;

Ιταλία σημαίνει Αναγεννησιακή τέχνη, ιστορία, κουζίνα που όλοι λατρεύουν και, φυσικά, μόδα και στιλ. Μπορεί το Μιλάνο να παίρνει τα εύσημα της fashion πόλης, ωστόσο σε όλη τη χώρα η αισθητική είναι παρούσα και αυτό φαίνεται από τις εμφανίσεις στους δρόμους κάθε περιοχής. Το καλοκαίρι, όπως και στην Ελλάδα, τα νησιά όπου μεταφέρονται άτυπα οι πιο εντυπωσιακές και αυθόρμητες πασαρέλες γίνονται μέρη όπου η street style έμπνευση ρέει άπλετη και δωρεάν. Στη Σαρδηνία, ένα από τα γνωστότερα και μεγαλύτερα νησιά της Μεσογείου, αυτό επιβεβαιώνεται.Παρακάτω μερικές τάσεις που εντόπισα και που φαίνεται να αγαπούν ιδιαίτερα στο λαμπερό νησί της Ιταλίας.FriulianeΤα παπούτσια που αρχικά νομίζαμε πως είναι αναβαθμισμένες παντόφλες βρίσκονται πλέον παντού μπροστά μας, και στην Ιταλία λίγο περισσότερο. Άντρες και γυναίκες τα επιλέγουν σε διαφορετικά χρώματα και στιλιστικούς συνδυασμούς φέρνοντας την άνεση και την κομψότητα μαζί.