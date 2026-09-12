Πέντε μεγάλες τάσεις για το φθινόπωρο του 2026

Οι πασαρέλες της σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-27 έστειλαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η μόδα επιστρέφει στα ρούχα με προσωπικότητα, διαχρονική αξία και ουσία. Οι σχεδιαστές επενδύουν σε δυνατές σιλουέτες, πολυτελείς υφές και γνώριμα μοτίβα που επανασυστήνονται μέσα από μια σύγχρονη ματιά.



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