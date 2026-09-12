Πέντε μεγάλες τάσεις για το φθινόπωρο του 2026
Πέντε μεγάλες τάσεις για το φθινόπωρο του 2026
Από το τα ανανεωμένα animal prints μέχρι τη νοσταλγική θηλυκότητα και την πολυτέλεια του βελούδου, αυτά είναι τα κομμάτια-κλειδιά του φθινοπώρου και του χειμώνα 2026-27.
Από το τα ανανεωμένα animal prints μέχρι τη νοσταλγική θηλυκότητα και την πολυτέλεια του βελούδου, αυτά είναι τα κομμάτια-κλειδιά του φθινοπώρου και του χειμώνα 2026-27.
Οι πασαρέλες της σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-27 έστειλαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η μόδα επιστρέφει στα ρούχα με προσωπικότητα, διαχρονική αξία και ουσία. Οι σχεδιαστές επενδύουν σε δυνατές σιλουέτες, πολυτελείς υφές και γνώριμα μοτίβα που επανασυστήνονται μέσα από μια σύγχρονη ματιά.
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