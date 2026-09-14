Οι ωραιότερες street-style εμφανίσεις από την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

Αν υπάρχει ένα πράγμα που η Νέα Υόρκη ξέρει να κάνει καλά, αυτό είναι να ντύνεται. Και πουθενά αυτό δεν αποτυπώνεται πιο καθαρά από ό,τι στην Εβδομάδα Μόδας. Η Εβδομάδα Μόδας του Σεπτεμβρίου σηματοδοτεί παραδοσιακά το τέλος του καλοκαιριού στην πόλη και, παρότι στις πασαρέλες οι σχεδιαστές κοιτούν ήδη προς την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, στους δρόμους η μόδα αφηγείται μια διαφορετική ιστορία. Οι τελευταίες ζεστές ημέρες συναντούν τα πρώτα φθινοπωρινά στοιχεία και δημιουργούν εκείνο το μεταβατικό στυλ στο οποίο οι Νεοϋορκέζες διαπρέπουν.