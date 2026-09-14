Οι ωραιότερες street-style εμφανίσεις από την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης
Mερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές μόδας εκτυλίσσονται έξω από τους χώρους των shows.
Mερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές μόδας εκτυλίσσονται έξω από τους χώρους των shows.
Αν υπάρχει ένα πράγμα που η Νέα Υόρκη ξέρει να κάνει καλά, αυτό είναι να ντύνεται. Και πουθενά αυτό δεν αποτυπώνεται πιο καθαρά από ό,τι στην Εβδομάδα Μόδας. Η Εβδομάδα Μόδας του Σεπτεμβρίου σηματοδοτεί παραδοσιακά το τέλος του καλοκαιριού στην πόλη και, παρότι στις πασαρέλες οι σχεδιαστές κοιτούν ήδη προς την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, στους δρόμους η μόδα αφηγείται μια διαφορετική ιστορία. Οι τελευταίες ζεστές ημέρες συναντούν τα πρώτα φθινοπωρινά στοιχεία και δημιουργούν εκείνο το μεταβατικό στυλ στο οποίο οι Νεοϋορκέζες διαπρέπουν.Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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