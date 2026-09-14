Οι ωραιότερες street-style εμφανίσεις από την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης
MARIE CLAIRE

Οι ωραιότερες street-style εμφανίσεις από την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

Mερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές μόδας εκτυλίσσονται έξω από τους χώρους των shows.

Οι ωραιότερες street-style εμφανίσεις από την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

Αν υπάρχει ένα πράγμα που η Νέα Υόρκη ξέρει να κάνει καλά, αυτό είναι να ντύνεται. Και πουθενά αυτό δεν αποτυπώνεται πιο καθαρά από ό,τι στην Εβδομάδα Μόδας. Η Εβδομάδα Μόδας του Σεπτεμβρίου σηματοδοτεί παραδοσιακά το τέλος του καλοκαιριού στην πόλη και, παρότι στις πασαρέλες οι σχεδιαστές κοιτούν ήδη προς την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, στους δρόμους η μόδα αφηγείται μια διαφορετική ιστορία. Οι τελευταίες ζεστές ημέρες συναντούν τα πρώτα φθινοπωρινά στοιχεία και δημιουργούν εκείνο το μεταβατικό στυλ στο οποίο οι Νεοϋορκέζες διαπρέπουν.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης