Spice Girls: Τι έκαναν και απογοήτευσαν τους θαυμαστές τους (βίντεο)

Οι θαυμαστές των Spice Girls περιμένουν εδώ και χρόνια μια επανένωση του αγαπημένου τους συγκροτήματος. Όταν, λοιπόν, τα μέλη του προχώρησαν στη νέα τους ανακοίνωση, πολλοί ήλπιζαν ότι επιτέλους θα άκουγαν για μια – έστω- συναυλία τους. Αντ’ αυτού, πήραν κάτι τα νέα τους απογοήτευσαν.Οι Spice Girls προκάλεσαν αρχικά ενθουσιασμό στα social media, όταν στις 9 Σεπτεμβρίου δημοσίευσαν ένα βίντεο με μια εφημερίδα πεταμένη πάνω σε μια σκάλα. Στην εφημερίδα αναγραφόταν: «Είσαι fan των Spice Girls με ικανότητα στο τραγούδι και τον χορό; Είσαι superfan, συλλέκτης ή λάτρης της μουσικής;»