Catherine Cho: «Έπαθα επιλόχειο ψύχωση μετά τη γέννηση του γιου μου και έγραψα βιβλίο γι' αυτό»

Πριν από αρκετούς μήνες, είχα πέσει τυχαία πάνω στο βιβλίο της Catherine Cho με τίτλο Inferno: A Memoir of Motherhood and Madness. Πρόκειται για την προσωπική της ιστορία μετά τη γέννηση του γιου της, όταν και διαγνώστηκε με επιλόχεια ψύχωση, μια ασθένεια που συζητιέται έντονα σε παγκόσμιο επίπεδο τις τελευταίες εβδομάδες. Η γραφή της είναι άμεση, σε πολλά σημεία ανατριχιαστικά λιτή και τρομακτικά οικεία, όσον αφορά στην όποια δυσκολία μπορεί να συναντήσει μια γυναίκα μετά τη γέννηση του παιδιού της. Το δεύτερο κατά σειρά βιβλίο της, με τίτλο The Devoted, κυκλοφόρησε φέτος, είναι μυθιστόρημα και μάς ταξιδεύει στο Χονγκ Κονγκ, το οποίο η ίδια γνώρισε καλά στα νεανικά της χρόνια.