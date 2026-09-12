Εριέττα Μανούρη: «Πλέον, όταν επιλέγω μια δουλειά, έχει τεράστια σημασία και το ποιοι είναι οι άνθρωποι που την απαρτίζουν»
MARIE CLAIRE

Εριέττα Μανούρη: «Πλέον, όταν επιλέγω μια δουλειά, έχει τεράστια σημασία και το ποιοι είναι οι άνθρωποι που την απαρτίζουν»

Μετά το 69ο Φεστιβάλ Φιλίππων η παράσταση όπου συμμετέχει, «Ο σεισμός στη Χιλή», μεταφέρεται στην Εθνική Λυρική Σκηνή (18-20/09) και η αγαπημένη ηθοποιός μάς μιλάει για τα γεγονότα που αλλάζουν τον κόσμο μας, άλλοτε αθόρυβα και άλλοτε με κραδασμούς, και τους μηχανισμούς επιβίωσης του καθενός μας

Εριέττα Μανούρη: «Πλέον, όταν επιλέγω μια δουλειά, έχει τεράστια σημασία και το ποιοι είναι οι άνθρωποι που την απαρτίζουν»
Στο Σαντιάγο, πρωτεύουσα του βασιλείου της Χιλής, τη στιγμή ακριβώς του μεγάλου σεισμού του έτους 1647, στον οποίο πολλές χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ένας νεαρός Ισπανός με τ’ όνομα Χερώνυμο Ρουγκέρα, κατηγορούμενος για κάποιο έγκλημα, στεκόταν μπροστά σ’ ένα στύλο της φυλακής όπου τον είχαν κλείσει και ήθελε να κρεμαστεί.

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