Η Beyoncé μωρό: Η φωτογραφία από την ημέρα που γεννήθηκε και η αφιέρωση της μητέρας της
Η Beyoncé μωρό: Η φωτογραφία από την ημέρα που γεννήθηκε και η αφιέρωση της μητέρας της
Η Tina Knowles μοιράστηκε το στιγμιότυπο στο Instagram.
ΗBeyoncé γιόρτασε τα 45α γενέθλιά της στις 4 Σεπτεμβρίου και η μητέρα της, Tina Knowles, έκανε ένα ιδιαίτερα τρυφερό flashback στη μέρα που γεννήθηκε η κόρη της.
Δημοσίευσε στο Instagram μια σπάνια φωτογραφία από το 1981, στην οποία ποζάρει στο κρεβάτι του μαιευτηρίου κρατώντας στην αγκαλιά της τη νεογέννητη Beyoncé. Η εικόνα φέρει την ένδειξη «Baby Beyoncé» και την ημερομηνία 4 Σεπτεμβρίου 1981.
«Θυμάμαι αυτή τη μέρα πριν από 45 χρόνια. Χρειάστηκαν εννέα ώρες για να έρθεις. Σε αυτή τη φωτογραφία είμαι εξαντλημένη, αλλά ταυτόχρονα πιο ευτυχισμένη από ποτέ», έγραψε.
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Δημοσίευσε στο Instagram μια σπάνια φωτογραφία από το 1981, στην οποία ποζάρει στο κρεβάτι του μαιευτηρίου κρατώντας στην αγκαλιά της τη νεογέννητη Beyoncé. Η εικόνα φέρει την ένδειξη «Baby Beyoncé» και την ημερομηνία 4 Σεπτεμβρίου 1981.
«Θυμάμαι αυτή τη μέρα πριν από 45 χρόνια. Χρειάστηκαν εννέα ώρες για να έρθεις. Σε αυτή τη φωτογραφία είμαι εξαντλημένη, αλλά ταυτόχρονα πιο ευτυχισμένη από ποτέ», έγραψε.
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