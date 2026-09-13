Η Beyoncé μωρό: Η φωτογραφία από την ημέρα που γεννήθηκε και η αφιέρωση της μητέρας της

ΗBeyoncé γιόρτασε τα 45α γενέθλιά της στις 4 Σεπτεμβρίου και η μητέρα της, Tina Knowles, έκανε ένα ιδιαίτερα τρυφερό flashback στη μέρα που γεννήθηκε η κόρη της.Δημοσίευσε στο Instagram μια σπάνια φωτογραφία από το 1981, στην οποία ποζάρει στο κρεβάτι του μαιευτηρίου κρατώντας στην αγκαλιά της τη νεογέννητη Beyoncé. Η εικόνα φέρει την ένδειξη «Baby Beyoncé» και την ημερομηνία 4 Σεπτεμβρίου 1981.«Θυμάμαι αυτή τη μέρα πριν από 45 χρόνια. Χρειάστηκαν εννέα ώρες για να έρθεις. Σε αυτή τη φωτογραφία είμαι εξαντλημένη, αλλά ταυτόχρονα πιο ευτυχισμένη από ποτέ», έγραψε.