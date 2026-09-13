Πλέκουν για καλό σκοπό: Φτιάχνουν χειροποίητα προσθετικά στήθους για γυναίκες που έχουν νικήσει τον καρκίνο

Για κάποιες γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε μαστεκτομή, η επιστροφή στην καθημερινότητα δεν είναι μόνο θέμα υγείας. Είναι και θέμα του πώς θα νιώσουν ξανά άνετα με το σώμα τους. Μια εθελοντική οργάνωση στις ΗΠΑ προσπαθεί να κάνει αυτή τη μετάβαση λίγο πιο εύκολη, προσφέροντας δωρεάν χειροποίητα προσθετικά στήθους, που έχουν πλέξει εθελοντές.Η ιδέα γεννήθηκε από την προσωπική εμπειρία της Barbara Demorest, η οποία διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού και υποβλήθηκε σε μαστεκτομή. Η πιο δύσκολη στιγμή για εκείνη, όπως περιέγραψε στο usatoday.com, δεν ήταν ούτε η διάγνωση ούτε η επέμβαση. Ήταν όταν έμαθε ότι θα έπρεπε να περιμένει εβδομάδες μέχρι να μπορέσει να τοποθετήσει ένα συμβατικό προσθετικό πάνω στην ουλή της.«Ήταν η πρώτη φορά που έκλαψα σε όλη αυτή τη διαδικασία», είπε. «Ήθελα να επιστρέψω στη δουλειά. Ήθελα να επιστρέψω στη ζωή. Ήθελα να νιώσω ξανά μια αίσθηση κανονικότητας».Ο γιατρός της εξήγησε επίσης ότι αρκετές γυναίκες δεν αισθάνονται άνετα με τα προσθετικά από σιλικόνη, καθώς μπορεί να είναι βαριά, να προκαλούν εφίδρωση, να απαιτούν ειδικά σουτιέν και να έχουν σημαντικό κόστος. Της μίλησε, όμως, για μια εναλλακτική: ελαφριά, πλεκτά προσθετικά που μπορούσαν να κατασκευαστούν στο χέρι.