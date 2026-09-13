Σάντρα Μπούλοκ: Πώς κατάφερε να τιθασεύσει τα άγρια μαλλιά της με τη βοήθεια της Τζένιφερ Άνιστον - Βίντεο
MARIE CLAIRE

Σάντρα Μπούλοκ: Πώς κατάφερε να τιθασεύσει τα άγρια μαλλιά της με τη βοήθεια της Τζένιφερ Άνιστον - Βίντεο

Το λαδάκι που χρησιμοποιεί

Σάντρα Μπούλοκ: Πώς κατάφερε να τιθασεύσει τα άγρια μαλλιά της με τη βοήθεια της Τζένιφερ Άνιστον - Βίντεο
ΗSandra Bullock αποκάλυψε πρόσφατα ποιο είναι το προϊόν μαλλιών που δεν αποχωρίζεται στα γυρίσματα του «Practical Magic 2». Πρόκειται για ένα αγαπημένο beauty προϊόν που έχει την υπογραφή μιας άλλης διάσημης σταρ.

 
Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, έδωσε μια μικρή ματιά στο περιεχόμενο της τσάντας της Sally Owens, του χαρακτήρα που υποδύεται στο πολυαναμενόμενο sequel της fantasy ταινίας.

«Έχω τρελά μαλλιά, είναι σγουρά και προσπαθώ να τα τιθασεύσω, αλλά δεν λειτουργούν όλα», εξομολογήθηκε. «LolaVie, καταπληκτικό. Αυτό το λάδι τιθάσευσε τα μαλλιά μου. Είναι υπέροχο, όλοι θα έπρεπε να το λατρεύουν».

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