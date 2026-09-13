Μπορεί να δει κάποιος αν κάναμε κατά λάθος like σε φωτογραφία του; Ο CEO του Instagram εξηγεί τι συμβαίνει (βίντεο)

Όποιος έχει κάνει ποτέ κατά λάθος «like» σε μια φωτογραφία του Instagram που έχει δημοσιευτεί πριν από χρόνια, ενώ κοιτούσε το προφίλ κάποιου, γνωρίζει τον πανικό που ακολουθεί. Τώρα, ο επικεφαλής του Instagram εξηγεί τι ακριβώς συμβαίνει.Είτε ψάχνετε το προφίλ ενός πρώην, είτε χαζεύετε παλιές φωτογραφίες ενός φίλου είτε απλώς περιηγείστε από περιέργεια, το «κατά λάθος like» σε μια παλιά ανάρτηση είναι εδώ και χρόνια μια από τις πιο αγχωτικές στιγμές στα social media.Ο επικεφαλής του Instagram, Adam Mosseri, αναφέρθηκε πρόσφατα στο θέμα σε ένα βίντεο και εξήγησε γιατί η εφαρμογή δεν μπορεί να εξαφανίσει εντελώς τα ίχνη του «like», ακόμη κι αν το αναιρέσετε αμέσως.Τι συμβαίνει αν κάνετε κατά λάθος «like» σε μια φωτογραφίαΠολλοί θεωρούν ότι είναι ασφαλείς αν προλάβουν να αφαιρέσουν γρήγορα το «like». Ωστόσο, ο Adam Mosseri εξήγησε σε νέο βίντεο ότι αυτό ισχύει μόνο εν μέρει.