Ο Tommy Hilfiger επιστρέφει στο Plaza: Παρακολουθήστε live την επίδειξη Άνοιξη 2027

Την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, στις 21:00 ώρα Ελλάδας, ο Tommy Hilfiger παρουσιάζει ζωντανά από τη Νέα Υόρκη τη συλλογή Άνοιξη 2027, μετατρέποντας δύο από τις ιστορικότερες αίθουσες του ξενοδοχείου Plaza σε πασαρέλα.