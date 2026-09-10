Ο Tommy Hilfiger επιστρέφει στο Plaza: Παρακολουθήστε live την επίδειξη Άνοιξη 2027
Ο Tommy Hilfiger επιστρέφει στο Plaza: Παρακολουθήστε live την επίδειξη Άνοιξη 2027
Την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, στις 21:00 ώρα Ελλάδας, ο Tommy Hilfiger παρουσιάζει ζωντανά από τη Νέα Υόρκη τη συλλογή Άνοιξη 2027, μετατρέποντας δύο από τις ιστορικότερες αίθουσες του ξενοδοχείου Plaza σε πασαρέλα.
Την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, στις 21:00 ώρα Ελλάδας, ο Tommy Hilfiger παρουσιάζει ζωντανά από τη Νέα Υόρκη τη συλλογή Άνοιξη 2027, μετατρέποντας δύο από τις ιστορικότερες αίθουσες του ξενοδοχείου Plaza σε πασαρέλα.
ΗTOMMY HILFIGER επιστρέφει στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης και σε ένα μέρος με ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο τον σχεδιαστή. Η επίδειξη της συλλογής Άνοιξη 2027 θα πραγματοποιηθεί στο ιστορικό ξενοδοχείο The Plaza, όπου οι εμβληματικές αίθουσες Palm Court και Terrace Room θα φιλοξενήσουν μια νέα εκδοχή της χαρακτηριστικής αισθητικής «Classic American Cool» του οίκου.
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