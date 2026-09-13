Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε αν θέλετε να χρησιμοποιείτε λιγότερο το κινητό, σύμφωνα με μία ψυχοθεραπεύτρια
MARIE CLAIRE

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε αν θέλετε να χρησιμοποιείτε λιγότερο το κινητό, σύμφωνα με μία ψυχοθεραπεύτρια

Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σημείο από το οποίο μπορούμε να ξεκινήσουμε.

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε αν θέλετε να χρησιμοποιείτε λιγότερο το κινητό, σύμφωνα με μία ψυχοθεραπεύτρια
Ηαπόφαση να χρησιμοποιούμε λιγότερο το κινητό μπορεί να μοιάζει δύσκολη. «Ένας από τους λόγους είναι η έκκριση ντοπαμίνης που προκαλείται κάθε φορά που βλέπουμε κάτι καινούργιο στην οθόνη μας, είτε πρόκειται για ένα μήνυμα από κάποιο αγαπημένο πρόσωπο, ένα αστείο TikTok ή μια ειδοποίηση από τη δουλειά», εξηγεί η ψυχοθεραπεύτρια Niro Feliciano στο today.com.

 
 
Την ίδια στιγμή, όλο και περισσότεροι άνθρωποι προσπαθούν να περιορίσουν τον χρόνο που περνούν μπροστά σε οθόνες, με την ελπίδα ότι έτσι θα είναι πιο παραγωγικοί και συγκεντρωμένοι και θα αισθάνονται λιγότερο στρες.

«Η σχέση μας με το κινητό αποτελεί βασικό κομμάτι της καθημερινότητας, αλλά αρκετοί προσπαθούμε να την αλλάξουμε, ώστε να ενισχυθεί, για παράδειγμα, η ικανότητα συγκέντρωσης, αφού πολλοί άνθρωποι έχουμε το κινητό μας διαρκώς σε απόσταση λίγων μόλις εκατοστών, έτοιμο να μας αποσπάσει την προσοχή. Για να κάνουμε, λοιπόν, το πρώτο βήμα και να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε λιγότερο το κινητό, υπάρχει ένα σημείο από το οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε», σημειώνει η ειδικός.

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