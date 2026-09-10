Ο Γιώργος Μαζωνάκης στις Κάννες: Όταν πρωταγωνίστησε σε ταινία που βραβεύτηκε

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 54 ετών, μπορεί να ήταν ευρύτερα γνωστός για τις ποπ και λαϊκές επιτυχίες του, που έγιναν το σάουντρακ για ολόκληρες γενιές, ωστόσο είχε και ένα σύντομο αλλά ιδιαίτερο πέρασμα από την υποκριτική. Εκτός από την γκεστ εμφάνιση που είχε κάνει στα «Νούμερα» του Φοίβου Δεληβοριά το 2022, είχε συνεργαστεί με την εικαστικό και σκηνοθέτρια Εύη Καλογηροπούλου στη μικρού μήκους ταινία της «Στον θρόνο του Ξέρξη» (2022), μια παραγωγή του Onassis Culture, που όχι μόνο είχε φτάσει μέχρι τις Κάννες αλλά είχε διακριθεί και με το βραβείο του CANAL+ στην Εβδομάδα Κριτικής του 75ου Φεστιβάλ.