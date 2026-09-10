Γιατί δεν μπορούμε να ταιριάξουμε με τίποτα με κάποιους ανθρώπους; Τι απαντά η νευροεπιστήμη
MARIE CLAIRE

Γιατί δεν μπορούμε να ταιριάξουμε με τίποτα με κάποιους ανθρώπους; Τι απαντά η νευροεπιστήμη

Και γιατί κάποιες φιλίες χτίζονται αβίαστα

Γιατί δεν μπορούμε να ταιριάξουμε με τίποτα με κάποιους ανθρώπους; Τι απαντά η νευροεπιστήμη
Αν όταν είμαστε με τους καλύτερους μας φίλους νιώθουμε πως καταλαβαινόμαστε μεταξύ μας χωρίς να πούμε πολλά, ότι ανταλλάσσουμε αυτομάτως κοινά συναισθήματα όταν μοιραζόμαστε την ίδια εμπειρία, όπως μια συναυλία ή μια προβολή ταινίας, και πως πιάνουμε ο ένας αμέσως τα αστεία του άλλου, η νευροεπιστήμη επιβεβαιώνει αυτό το φαινόμενο.

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