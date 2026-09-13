Τα ζώδια είναι που εξαιρετικά τυχερά μέχρι και την ερχόμενη εβδομάδα

Μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου, τρία ζώδια φαίνεται να απολαμβάνουν μια ιδιαίτερα τυχερή περίοδο. Η εποχή της Παρθένου ευνοεί την οργάνωση, την επιμονή και τη συνέπεια και για αυτά τα ζώδια αυτές οι αρετές μπορούν τώρα να αποδώσουν καρπούς.