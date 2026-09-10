Cardigan: Πώς θα το φορέσουμε αυτό το φθινόπωρο

Τις τελευταίες σεζόν, το cardigan έχει γίνει θεμελιώδες μέρος της γκαρνταρόμπας μας, χάρη στην εύκολη χρήση του και την ικανότητά του για layering. Καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν, αυτό το άνετο πλεκτό αποκτά νέα συνάφεια, προσφέροντας ευελιξία και πρακτικότητα. Σε έντονες ή ουδέτερες αποχρώσεις, με υπερμεγέθη ή «κανονική» εφαρμογή, σε έκδοση cache coeur ή με κλασικά κουμπιά, η ζακέτα επιστρέφει στο προσκήνιο ανακτώντας την ιδιότητά της ως απαραίτητο κομμάτι της mid-season.



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