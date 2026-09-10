«Τρίγωνο του θανάτου» στο πρόσωπο: Γιατί δεν πρέπει να πειράζουμε τα σπυράκια εκεί
«Τρίγωνο του θανάτου» στο πρόσωπο: Γιατί δεν πρέπει να πειράζουμε τα σπυράκια εκεί
Η ονομασία μοιάζει βγαλμένη από θρίλερ, η εξήγηση όμως είναι καθαρά ανατομική.
Το Τρίγωνο των Βερμούδων μπορεί να έχει κρατήσει για χρόνια τη φήμη του μυστηριώδους σημείου όπου τα πάντα εξαφανίζονται, όμως υπάρχει ένα ακόμη τρίγωνο που αξίζει την προσοχή μας. Αυτή τη φορά δεν βρίσκεται στον Ατλαντικό, αλλά στο πρόσωπό μας και, ναι, έχει να κάνει με τα σπυράκια.
Το λεγόμενο «τρίγωνο του θανάτου» ή «τρίγωνο του κινδύνου» είναι η περιοχή που εκτείνεται από τη γέφυρα της μύτης μέχρι τις γωνίες του στόματος, περιλαμβάνοντας τη μύτη και το άνω χείλος. Η ονομασία ακούγεται αρκετά δραματική, όμως η πραγματικότητα είναι πολύ πιο καθησυχαστική από ό,τι αφήνουν να εννοηθεί τα viral βίντεο στα social media.
Το λεγόμενο «τρίγωνο του θανάτου» ή «τρίγωνο του κινδύνου» είναι η περιοχή που εκτείνεται από τη γέφυρα της μύτης μέχρι τις γωνίες του στόματος, περιλαμβάνοντας τη μύτη και το άνω χείλος. Η ονομασία ακούγεται αρκετά δραματική, όμως η πραγματικότητα είναι πολύ πιο καθησυχαστική από ό,τι αφήνουν να εννοηθεί τα viral βίντεο στα social media.
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