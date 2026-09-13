Η Χέιλι και ο Τζάστιν Μπίμπερ αποκάλυψαν ποιες είναι οι αγαπημένες τους ταινίες και ποια η αγαπημένη τους μουσική (εικόνες)

ΟJustin Bieber και η Hailey Bieber ανταλλάσσουν τρυφερές στιγμές και ποζάρουν σε ιδιαίτερα προσωπικά στιγμιότυπα για το πρώτο τεύχος του WYouth, της νέας έντυπης έκδοσης του W Magazine που απευθύνεται στους έφηβους. Το ζευγάρι μοιράζεται, μεταξύ άλλων, τις αγαπημένες του ταινίες, τραγούδια και βιβλία, αλλά και μερικές πιο προσωπικές στιγμές από την καθημερινότητά του.Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν από τους ίδιους με μια Contax point-and-shoot κάμερα και περιλαμβάνουν στιγμιότυπα του ζευγαριού ενώ φιλιέται, τον Justin Bieber χωρίς μπλούζα να κοιμάται κάτω από τα σεντόνια, αλλά και ένα κοντινό πλάνο των δυο τους αγκαλιασμένων στο κρεβάτι.Η ιδρύτρια του brand ομορφιάς Rhode αποκάλυψε ότι το αγαπημένο της τραγούδι για karaoke είναι το «Bohemian Rhapsody» των Queen, ενώ ο Justin Bieber επέλεξε το «With You» του Chris Brown. Οι fans πιθανότατα θα θυμούνται την ερμηνεία του τραγουδιστή του «Baby» στο R&B κομμάτι, σε ένα βίντεο που είχε ανεβάσει στο YouTube το 2008 και σήμερα έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 65 εκατομμύρια προβολές.