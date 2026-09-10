Chocolate Brown: Είναι πράγματι το νέο μαύρο;

Αν μπορούμε να ξεχωρίσουμε ένα χρώμα που τα τελευταία χρόνια έχει εκτοξευθεί στη συνείδηση των απανταχού fashionistas, αυτό θα ήταν σίγουρα το καφέ. Οι διάφορες αποχρώσεις του έχουν ανά περιόδους κερδίσει το κοινό, κι όμως κατά γενική ομολογία φαίνεται να είναι κάτι παραπάνω από πρόσκαιρη τάση. Το chocolate brown, δηλαδή η ζεστή, σοκολατί απόχρωση έχει υπάρξει αρκετά αγαπητή τις τελευταίες σεζόν διεκδικώντας τον τίτλο του κλασικού και διαχρονικού “neutral”.Tαιριάζει όμως τελικά σε όλες μας, και αποτελεί όντως μια εναλλακτική στο αξεπέραστο μαύρο; Η colour analyst πίσω από το @your_wow_colors Έλλη Παρασκευοπούλου, μας εξηγεί τι είναι αυτό που κάνει το σοκολατί τόσο δημοφιλές αλλά και ποιες από εμάς αναδεικνύει καλύτερα.Αν υποθέσουμε πως μπορεί να υπάρξει «νέο μαύρο», γιατί πιστεύεις ότι το chocolate brown διεκδικεί αυτόν τον τίτλο; Τι έχει η συγκεκριμένη απόχρωση που την κάνει τόσο ευέλικτη;Αν μπορούμε να μιλήσουμε για ένα «νέο μαύρο», τότε το chocolate brown είναι σίγουρα ένας πολύ δυνατός υποψήφιος. Και αυτό γιατί, από τη σκοπιά της χρωματικής ανάλυσης, είναι στην πραγματικότητα πιο ευέλικτο και πιο «φιλικό» χρώμα από το μαύρο.Το μαύρο, όσο διαχρονικό κι αν θεωρείται, δεν είναι ένα χρώμα που κολακεύει τους πάντες. Κι όμως! Το μαύρο ταιριάζει ιδανικά κυρίως στους ανθρώπους που ανήκουν στη χρωματική εποχή του Χειμώνα: έχουν συνήθως πιο βαθιά χαρακτηριστικά, έντονες αντιθέσεις και είναι οι ίδιοι άνθρωποι που δείχνουν υπέροχοι με καθαρό λευκό κοντά στο πρόσωπό τους.