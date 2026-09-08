Αλβέρτος, Σαρλίν και τα παιδιά τους: Ο περίπατος σε χωριό που τιμήθηκε ο γιος τους (εικόνες)

Το Σάββατο, ο πρίγκιπας Αλβέρτος, η πριγκίπισσα Charlene, ο πρίγκιπας Jacques και η πριγκίπισσα Gabriella επισκέφθηκαν το Baux-de-Provence στη Γαλλία.Από το 1642, ο τίτλος του Marquis of Baux απονέμεται παραδοσιακά στον διάδοχο του θρόνου του Μονακό και από το Σάββατο ανήκει πλέον στον Prince Jacques. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο ίδιος παρέλαβε συμβολικά τα κλειδιά της πόλης. Την ίδια τιμή είχε λάβει και ο πατέρας του το 1982.