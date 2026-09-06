Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης: «Έρχονται από όλο τον κόσμο στο νησί, αναζητώντας κάτι από την ιστορία του Οδυσσέα»

Η Ιθάκη ως ένα όμορφο, πράσινο νησί του Ιονίου με κρυστάλλινα νερά. Ως ο προορισμός του Οδυσσέα στο ομηρικό έπος. Ως σημείο συνάντησης δημιουργών και φίλων του θεάτρου και κάθε μορφής τέχνης. Όλες αυτές οι πλευρές της συνδυάζονται στο Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης, τον ιστορικό θεσμό που χρονολογείται από το 1975 και που αναβίωσε το 2022.Η φετινή διοργάνωση, με θεματική «Τοπίο-Σώμα», είναι, ωστόσο, ξεχωριστή, όχι μόνο γιατί οι καλλιτεχνικοί διευθυντές της, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Κώστας Γάκης και η θεατροπαιδαγωγός και σκηνοθέτρια Αθήνα Αρσένη, την εξελίσσουν χρόνο με τον χρόνο με σεβασμό στην κληρονομιά της, αλλά και για έναν συγκυριακό λόγο: επειδή ενώ διεξάγεται, από τις 18 έως τις 26 Σεπτεμβρίου, η «Οδύσσεια» του Christopher Nolan συνεχίζει τη θριαμβευτική πορεία της ανά τον πλανήτη.