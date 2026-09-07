Οι ωραιότερες καμπαρντίνες της νέας σεζόν
MARIE CLAIRE

Οι ωραιότερες καμπαρντίνες της νέας σεζόν

Mια επένδυση ζωής, με θέση στο ντύσιμό μας σχεδόν όλο τον χρόνο.

Οι ωραιότερες καμπαρντίνες της νέας σεζόν
Η καμπαρντίνα είναι το ιδανικό πανωφόρι για τη μεταβατική περίοδο και, ταυτόχρονα, η επιτομή του φθινοπωρινού στυλ. Οι σχεδιαστές το γνωρίζουν καλά, γι’ αυτό και επιστρέφουν σε αυτή ξανά και ξανά, επαναπροσδιορίζοντάς την κάθε σεζόν μέσα από νέες γραμμές, αναλογίες και λεπτομέρειες. Ένα από τα ελάχιστα κομμάτια της γκαρνταρόμπας που έχουν πραγματικά αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου, η καμπαρντίνα αποτελεί μια επένδυση ζωής, με θέση στο ντύσιμό μας σχεδόν όλο τον χρόνο.

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