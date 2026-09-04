Denim πουκάμισο: Πώς να φορέσετε το must-have κομμάτι του φθινοπώρου 2026
MARIE CLAIRE

Denim πουκάμισο: Πώς να φορέσετε το must-have κομμάτι του φθινοπώρου 2026

Από το βαθύ indigo και το κλασικό μπλε μέχρι το λευκό και το μαύρο, το denim πουκάμισο επιστρέφει ανανεωμένο και δίνει στην γκαρνταρόμπα της νέας σεζόν μια διακριτική western διάθεση.

Denim πουκάμισο: Πώς να φορέσετε το must-have κομμάτι του φθινοπώρου 2026
Οι τάσεις της μόδας έχουν συχνά σύντομη διάρκεια ζωής, καθώς κομμάτια που αρχικά μοιάζουν φρέσκα και επίκαιρα μπορεί, ύστερα από μία μόλις σεζόν, να δείχνουν ήδη ξεπερασμένα. Το denim πουκάμισο, ωστόσο, αποτελεί εξαίρεση. Ισορροπώντας ανάμεσα στο κλασικό βαμβακερό button-down και ένα ελαφρύ jacket, συνδυάζει τη διαχρονικότητα με τη χαλαρή, χρηστική αισθητική του denim.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης