Πρέπει να μιλήσουμε για την Sharon Horgan και τις σπουδαίες σειρές της
MARIE CLAIRE

Πρέπει να μιλήσουμε για την Sharon Horgan και τις σπουδαίες σειρές της

Κάτι ανάμεσα στην ηρωίδα του Fleabag και τους χαρακτήρες της Tina Fey, η Ιρλανδή σεναριογράφος και ηθοποιός βρίσκεται πίσω από σειρές και ρόλους με βάθος, με τους οποίους μπορούμε να ταυτιστούμε ελεύθερα.

Πρέπει να μιλήσουμε για την Sharon Horgan και τις σπουδαίες σειρές της
Η Phoebe Waller-Bridge μάς χάρισε το Fleabag. H Tina Fey και η καλή της φίλη Amy Poehler έδωσαν το δικό τους απενοχοποιημένο σπιν στους γυναικείους χαρακτήρες που δημιούργησαν και υποδύθηκαν σε διάφορες σειρές, ενώ στο δημιουργικό προσκήνιο της παγκόσμιας τηλεόρασης βρίσκονται πλέον και γυναίκες όπως η Michaela Cole, η Issa Rae και η Lisa McGee. Κάθε μία αξίζει πολλές σελίδες μελανιού (ή pixels), αλλά ας ξεκινήσουμε από αυτήν που ίσως δεν έχετε ακούσει μέχρι σήμερα, την Sharon Horgan.
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