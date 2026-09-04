Πρέπει να μιλήσουμε για την Sharon Horgan και τις σπουδαίες σειρές της

Η Phoebe Waller-Bridge μάς χάρισε το Fleabag. H Tina Fey και η καλή της φίλη Amy Poehler έδωσαν το δικό τους απενοχοποιημένο σπιν στους γυναικείους χαρακτήρες που δημιούργησαν και υποδύθηκαν σε διάφορες σειρές, ενώ στο δημιουργικό προσκήνιο της παγκόσμιας τηλεόρασης βρίσκονται πλέον και γυναίκες όπως η Michaela Cole, η Issa Rae και η Lisa McGee. Κάθε μία αξίζει πολλές σελίδες μελανιού (ή pixels), αλλά ας ξεκινήσουμε από αυτήν που ίσως δεν έχετε ακούσει μέχρι σήμερα, την Sharon Horgan.