Μαρία Παπαγεωργίου: «Η δύναμη ενός ψιθύρου μπορεί να τσακίσει κόκαλα»

Είναι η ερμηνεύτρια με το κόκκινο κιθαρόνι. Η τραγουδοποιός με την υποβλητική φωνή. Η δημιουργική δύναμη που παίρνει στα χέρια της την ποίηση – δική της ή των άλλων, δεν έχει σημασία – και τη μετατρέπει σε άτυπα συνθήματα υπέρ της τρυφερότητας. Στις εμφανίσεις της ενίοτε πιάνει το ταμπούρλο και μοιράζει στο κοινό το ίδιο χτυποκάρδι. Την λένε Μαρία Παπαγεωργίου και είναι μια «φλογίτσα μικρή» που φουντώνει και υποχωρεί κατά βούληση.Η πιο πρόσφατη δισκογραφική της δουλειά έχει τίτλο «Ο τελευταίος αναλογικός άνθρωπος» και αποτελεί τη συνέχεια του «Τελευταίου αναλογικού έρωτα». Η συναυλία της στου Φιλοπάππου τον περασμένο Ιούνιο έγινε soldout και πάω στοίχημα πως το ίδιο θα συμβεί και με την επόμενη συναυλία της στην ίδια τοποθεσία, στις 28 Σεπτεμβρίου. Αφοσιωμένη στη δημιουργία κάθε δίσκου από την αρχή ως το τέλος, τραγουδά για ιστορίες και συναισθήματα που άλλοτε κρύβονται καλά μέσα μας κι άλλοτε βρίσκονται στην άκρη της γλώσσας μας, έτοιμα να ξεχυθούν σαν αγριεμένα κύματα, πάντα με μια εσωτερικότητα σχεδόν συγκινητική για όσους μουσικόφιλους αγαπούν τους ερμηνευτές που όσο θέλουν να ακούγονται, τόσο επιθυμούν και να ακούν τον κόσμο.