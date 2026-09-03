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Το διαχρονικό πανωφόρι που ανυπομονούμε να φορέσουμε κάθε φθινόπωρο
MARIE CLAIRE

Το διαχρονικό πανωφόρι που ανυπομονούμε να φορέσουμε κάθε φθινόπωρο

Αν υπάρχει ένα κομμάτι που μπορεί να κάνει τη μετάβαση από τη ζέστη στη νέα εποχή πιο εύκολη και πολύ πιο κομψή, είναι αυτό.

Το διαχρονικό πανωφόρι που ανυπομονούμε να φορέσουμε κάθε φθινόπωρο
Μπορεί το καλοκαίρι να μην έχει τελειώσει επίσημα, όμως η σκέψη μας έχει ήδη αρχίσει να στρέφεται στις μπότες, τα πλεκτά, και, φυσικά, τα πανωφόρια. Αν υπάρχει ένα κομμάτι που μπορεί να κάνει τη μετάβαση από τη ζέστη στη νέα εποχή πιο εύκολη και πολύ πιο κομψή αυτό είναι το σουέτ τζάκετ.

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