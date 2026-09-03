Το διαχρονικό πανωφόρι που ανυπομονούμε να φορέσουμε κάθε φθινόπωρο
Το διαχρονικό πανωφόρι που ανυπομονούμε να φορέσουμε κάθε φθινόπωρο
Αν υπάρχει ένα κομμάτι που μπορεί να κάνει τη μετάβαση από τη ζέστη στη νέα εποχή πιο εύκολη και πολύ πιο κομψή, είναι αυτό.
Αν υπάρχει ένα κομμάτι που μπορεί να κάνει τη μετάβαση από τη ζέστη στη νέα εποχή πιο εύκολη και πολύ πιο κομψή, είναι αυτό.
Μπορεί το καλοκαίρι να μην έχει τελειώσει επίσημα, όμως η σκέψη μας έχει ήδη αρχίσει να στρέφεται στις μπότες, τα πλεκτά, και, φυσικά, τα πανωφόρια. Αν υπάρχει ένα κομμάτι που μπορεί να κάνει τη μετάβαση από τη ζέστη στη νέα εποχή πιο εύκολη και πολύ πιο κομψή αυτό είναι το σουέτ τζάκετ.
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