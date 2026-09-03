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Το φθινόπωρο φέρνει μαζί του την εναλλακτική στις πουά δημιουργίες
MARIE CLAIRE

Το φθινόπωρο φέρνει μαζί του την εναλλακτική στις πουά δημιουργίες

Μοντέρνο και πάντα επίκαιρο, το ριγέ αναμένεται να επιστρέψει δυναμικά στις εμφανίσεις μας.

Το φθινόπωρο φέρνει μαζί του την εναλλακτική στις πουά δημιουργίες
ο μοτίβο της περσινής σεζόν ήταν αδιαμφισβήτητο: έβλεπες την αγάπη για τις πουά δημιουργίες παντού. Και ενώ παραμένει μια κλασική επιλογή, φαίνεται πως φέτος στο παιχνίδι μπαίνουν πιο έντονα οι εμφανίσεις με ριγέ μοτίβα και prints που ίσως έρθουν να πάρουν την πρωτιά από τις polka dots που έχουν επικρατήσει.

 
Φυσικά, η σύνθεση σχεδίων με γραμμές ως την πινελιά που κάνει τη διαφορά δεν είναι κάτι νέο -τα Breton tops των Γάλλων είναι κάτι σαν ενδυματολογικό σύμβολο.

Από αθλητικά τζάκετ έως επίσημα μπλειζερ μέχρι και animal-ριγέ που παραπέμπει στη ζέβρα οι συνδυασμοί και οι πειραματισμοί είναι ατέλειωτοι. Αν έχετε βαρεθεί τα προβλέψιμα πουά αλλά δεν επιδιώκεται και την μονοτονία, οι ρίγες είναι το όπλο σας για να αναβαθμίσετε κάθε σας look. Χρωματιστά, γίηνα, τολμηρά ή επίσημα, τα κομμάτια με ρίγες έχουν περισσότερες παραλλαγές από όσες μπορούμε να μετρήσουμε.

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