Το στυλ παπουτσιού που ταιριάζει πραγματικά με τις φούστες μέχρι το γόνατο
MARIE CLAIRE

Το στυλ παπουτσιού που ταιριάζει πραγματικά με τις φούστες μέχρι το γόνατο

Και μερικά από τα ωραιότερα ζευγάρια που ξεχωρίσαμε από τις συλλογές της νέας σεζόν

Το στυλ παπουτσιού που ταιριάζει πραγματικά με τις φούστες μέχρι το γόνατο
Οι midi φούστες αποτελούν σταθερή αξία στην γκαρνταρόμπα μας, όμως συνήθως μένουν στη σκιά των των πολύ κοντών mini και των πληθωρικών maxi μηκών. Ενόψει της νέας σεζόν, ωστόσο, οι φούστες που σταματούν ακριβώς επάνω ή γύρω από το γόνατο αναδεικνύονται στο «νέο» μήκος που αξίζει την προσοχή μας.

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