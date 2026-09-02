Ελένη Κοκκίδου: «Στο χωριό κατέφυγε η γιαγιά μου με τα τέσσερα κορίτσια της στην Κατοχή και τα έσωσε από την πείνα»
Ελένη Κοκκίδου: «Στο χωριό κατέφυγε η γιαγιά μου με τα τέσσερα κορίτσια της στην Κατοχή και τα έσωσε από την πείνα»
Μέσα από την ερμηνεία μιας μητέρας στη γλυκόπικρη κωμωδία του Τάσου Γερακίνη «Κόκορας» (πρεμιέρα 10/09) η αγαπημένη ηθοποιός φωτίζει όλους τους υποτιμημένους και μη αμειβόμενους ρόλους που αναλαμβάνουμε στη ζωή μας: της τροφού, της φροντίστριας, της ψυχολόγου, της δικηγόρου της οικογένειας
Αναζητώ φωτογραφίες της Ελένης Κοκκίδου ανάμεσα στα στιγμιότυπα της ταινίας «Κόκορας». Σε όλες, η ηρωίδα της απεικονίζεται να φροντίζει κάποιον ή κάτι. Να σερβίρει φαγητό στην οικογένειά της, να μεσολαβεί στις κόντρες των μελών της, να βάζει τροφή στα ζώα. Γιατί αυτό κάνει, βασικά, στη διάρκεια αυτής της γλυκόπικρης κωμωδίας του Τάσου Γερακίνη. Ταΐζει, προστατεύει, εξομαλύνει καταστάσεις. Όπως τόσες και τόσες ακόμα γυναίκες της πραγματικής ζωής, που αναλαμβάνουν, συνειδητά και μη, ρόλους υποτιμημένους και μη αμειβόμενους. Της τροφού, της φροντίστριας, της ψυχολόγου, της δικηγόρου της οικογένειας.
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